Forgotten Sons live on tour

Self Deception

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Modern Metal

Was wären Electric Callboy ohne ihre augenzwinkernden, komplett übertriebenen Inhalte und Auf­machungen? Könnte eine „normale“ Band den gleichen Sound machen? Self Deception nehmen sich dieser Aufgabe an, wobei die Castrop-Rauxler nur einen Eckpfeiler des Spektrums der Schweden bilden (siehe unter anderem ‘Time’s Up’ und ‘Death Of Me’). Ebenfalls noch mit in der Melange schwimmen Musical-­Melodien […]