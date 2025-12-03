Anthrax live on tour

Im Interview spricht Insomnium-Sänger Niilo Sevänen mit uns über ‘Der Weg des ewigen Winters’ und die Verbindung von Schreiben und Musik.

METAL HAMMER: Du hast Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Turku studiert. Wie ging es mit deiner literarischen Karriere weiter? Niilo Sevänen: Ich begann früh, längere Geschichten zu schreiben, und führte das bis zum Studium lose fort. Doch es gab immer auch anderes: Mit 14 kam die Musik dazwischen, und als ich 17 war, gründeten wir Insomnium. Das forderte den Großteil meiner kreativen Energie. Mein Literaturstudium verstärkte…