Anthrax live on tour

Im Interview spricht Insomnium-Sänger Niilo Sevänen mit uns über ‘Der Weg des ewigen Winters’ und die Verbindung von Schreiben und Musik.
Das komplette Interview mit Niilo Sevänen von Insomnium findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Du hast Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Turku studiert. Wie ging es mit deiner literarischen Karriere weiter? Niilo Sevänen: Ich begann früh, längere Geschichten zu schreiben, und führte das bis zum Studium lose fort. Doch es gab immer auch anderes: Mit 14 kam die Musik dazwischen, und als ich 17 war, gründeten wir Insomnium. Das forderte den Großteil meiner kreativen Energie. Mein Literaturstudium verstärkte…
