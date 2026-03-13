As It Is live on tour

Orden Ogan kommen zusammen mit Ensiferum im Januar 2027 für zwölf Konzerte in den deutschsprachigen Raum.
Orden Ogan haben kürzlich spannende Neuigkeiten für ihre Fans verkündet. Am 8. Januar 2027 wird das neue Album LORDS OF THE GRAVE erscheinen, gefolgt von der groß angelegten "Tour Of The Grave", die am 7. Januar 2027 beginnt. Der Vorverkauf für die Tour hat bereits begonnen. LORDS OF THE GRAVE setzt die musikalische Linie der Band kompromisslos fort. Es erwartet die Hörer düsterer, kraftvoller Power Metal mit massiven Gitarrenwänden, erhabenen Melodiebögen und eingängigen Refrains, die für große Arenen gemacht sind. Die Geschichte rund um Alister Vale erreicht einen neuen Höhepunkt, und die Fans dürfen sich auf epische Erzählungen freuen. Die…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.