As It Is live on tour

Orden Ogan kommen zusammen mit Ensiferum im Januar 2027 für zwölf Konzerte in den deutschsprachigen Raum.

Orden Ogan haben kürzlich spannende Neuigkeiten für ihre Fans verkündet. Am 8. Januar 2027 wird das neue Album LORDS OF THE GRAVE erscheinen, gefolgt von der groß angelegten "Tour Of The Grave", die am 7. Januar 2027 beginnt. Der Vorverkauf für die Tour hat bereits begonnen. LORDS OF THE GRAVE setzt die musikalische Linie der Band kompromisslos fort. Es erwartet die Hörer düsterer, kraftvoller Power Metal mit massiven Gitarrenwänden, erhabenen Melodiebögen und eingängigen Refrains, die für große Arenen gemacht sind. Die Geschichte rund um Alister Vale erreicht einen neuen Höhepunkt, und die Fans dürfen sich auf epische Erzählungen freuen. Die…