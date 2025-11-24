Beast in Black live on tour

Crowdsurfer zu Boden fallen lassen geht gar nicht. Doch genau das ist offenbar beim Sleep Token-Auftritt beim Louder Than Life passiert.
Wer bei Rock- und Metal-Konzerten nach vorne oder mitten ins Getümmel geht, weiß, dass er damit rechnen muss, dass einige Action um ihn herum passiert. Zum Beispiel sollte man nicht überrascht sein, wenn von hinten/oben plötzlich Crowdsurfer kommen. Dabei ist es Ehrensache, diejenigen Metaller nach besten Kräften zu stützen und nach vorne weiterzureichen. Nicht wenige Sleep Token-Fans beim US-Festival Louder Than Life sahen das offenbar anders. Ignorante Rüpel Denn im Nachgang haben einige Festival-Besucher ihren Unmut in der zugehörigen Facebook-Gruppe darüber geäußert, dass manche Sleep Token-Fans diese Konzertetikette nicht nur haben vermissen lassen, sondern Crowdsurfer sogar haben fallen lassen. Eine…
