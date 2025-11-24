Triggerfinger live on tour

Sharon Osbourne blockiert die Veröffentlichung erster Black Sabbath/Earth-Demos durch den ehemaligen Manager der Band, Jim Simpson.
Ozzy Osbournes Witwe Sharon streitet sich aktuell mit dem ehemaligen Manager, um die Veröffentlichung der ersten Black Sabbath-Demos. Jim Simpson betreute die Band, als sie noch Earth hieß, und hat über die Jahre frühe Demos aufbewahrt, die er nun ihr zufolge ohne das Zutun der Band veröffentlichen möchte. Dagegen geht Sharon nun vor. Zwei Hunde, ein Knochen In dem ‘The Osbournes’-Podcast eschauffierte sie sich zuletzt über Simpson und behauptete unter anderem, er hätte die Demos geheim gehalten und gewartet, bis das Copyright abgelaufen sei. Sie meint auch, der ehemalige Manager wolle sich an der Veröffentlichung bereichern und alles für sich…
