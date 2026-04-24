Bleed From Within live on tour

Terror

4.5 / 7

Hardcore

Der Name Terror steht vor allem für Konsistenz und harte Arbeit. In einem Genre, in dem Bands selten länger als ein oder zwei Alben überleben, sind die Kalifornier mittlerweile bei ihrem zehnten angekommen. Mit STILL SUFFER beweist die Gruppe mal wieder, dass sie auch nach über zwei Jahrzehnten ihren Status als feste Größe im Hardcore […]