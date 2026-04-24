Bleed From Within live on tour

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Die Videos der Woche vom 10.04. mit At The Gates, Eisbrecher u.v.m.
Eisbrecher, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Rob Zombie, Draconian, Evergrey sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Artillery ‘Made In Hell’ At The Gates ‘The Dissonant Void’ Axty ‘End This’ Blutgott - Debauchery ‘Death Of The Bloodking’ Castle Rat ‘Siren’ Corrosion Of Conformity ‘Asleep On The Killing Floor’ Cyborg Zero ‘Skool’ Draconian ‘Misanthrope River’ Einherjer ‘Bloodborn’ Eisbrecher ‘Zeitgeist’ (feat. Joachim Witt) Evergrey ‘The World Is On Fire’ The Ghoulstars ‘Graverobbers From Outer Space’ Green Carnation ‘Sanguis’ Hardline ‘Shout’ Khemmis ‘Invocation Of The Dreamer’ Lord Of The Lost ‘The Days Of Our Lives’ The Narrator ‘Agnosia’ Nunslaughter ‘Jesus Fucking Dies’ Sandstorm ‘Close Combat’ Yoth Iria ‘Blessed Be He Who Enters’ Rob Zombie…
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