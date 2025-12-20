Coppelius live on tour

Der fünffach Oscar-gekrönte Psychothriller mit Jodie Foster und Anthony Hopkins kehrt zurück auf die große Leinwand – in 4k restauriert.
Mit ‘Das Schweigen der Lämmer’ steht das nächste Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern. Der preisgekrönte Psychothriller von Jonathan Demme aus dem Jahr 1991 ist längst zum unumgänglichen Klassiker geworden, der in kaum einer Auflistung der besten Filme aller Zeiten fehlt. Zum Inhalt: Vergeblich versucht das FBI, einem als „Buffalo Bill“ bekannten Serienmörder auf die Spur zu kommen, der seine weiblichen Opfer entführt, ermordet und anschließend Teile ihrer Haut entfernt. Um ein psychologisches Profil des Killers erstellen zu können, besucht die junge FBI-Anwärterin Clarice Starling (Jodie Foster) den inhaftierten Psychiater Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins),…
