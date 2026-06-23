De Staat live on tour

Armored Saint-Sänger John Bush möchte mehr Songs aus seiner Anthrax-Ära live spielen. Zudem plant er ein weiteres Album mit Category 7.

Erst Ende Mai haben Armored Saint ihr aktuelles Werk EMOTION FACTORY RESET veröffentlicht. Eigentlich sollte Sänger John Bush damit ausgelastet sein. Doch der 62-Jährige hat noch weitere Eisen im Feuer. Mit den Gitarristen Phil Demmel (Ex-Vio-lence, Ex-Machine Head) und Mike Orlando (unter anderem Adrenaline Mob), Bassist Jack Gibson (Exodus), sowie Schlagzeuger Jason Bittner (Shadows Fall, Ex-Overkill) bildet Bush seit 2023 die Supergroup Category 7. Von 1993 bis 2005 und 2009 bis 2010 war er zudem Sänger bei Anthrax. Mit ihm am Mikrofon nahm die Band insgesamt vier Studioalben auf. Viel im Kopf All das versucht John Bush aktuell unter einen…