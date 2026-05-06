Devin Townsend live on tour

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Thundermother, The Hu, Samael sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Big Ass Truck I.E. ‘Pushed Beyond The Brink’ Cage Fight ‘Pick Your Fighter’ Erdve ‘Nyra’ Exodus ‘Promise You This’ Frontside ‘Kapłani Diabła’ Godsnake ‘Inhale The Noise’ Gozu ‘Banacek’ Gradience ‘Master To The Slave’ Hokka ‘Blackbird’ The Hu ‘The Men’ IATT ‘Somniphobia’ Infected Rain ‘Stranger’ Klimt 1918 ‘Dream Core’ Lamb Of God ‘St. Catherine’s Wheel’ Monstrosity ‘Banished To The Skies’ The Pretty Reckless ‘When I Wake Up’ Samael ‘Hidden Empire’ Se, Josta Ei Puhuta ‘Varis’ Sleeping With Sirens ‘An Ending In Itself’ Soulburn ‘The Braveheart Of Nightmares’ Sparagmos ‘Fashioned In Lifetime’ Stoned Jesus ‘See You…
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