Devin Townsend live on tour

Spell

5 / 7

Heavy Metal

Selbst nach vier Alben ist es schwer, sich an den obskuren Spell-Sound zu gewöhnen. Die Kanadier spielen mehr oder weniger klassischen Heavy Metal im düsteren Gothic-Gewand. Nicht zu heavy, aber mit einigen härteren Anleihen und definitiv dem ein oder anderen virtuosen Gitarrensolo. Dazu kommen ein paar raffinierte Prog-Anleihen und Elemente von eingängigem Hard Rock. Eine […]