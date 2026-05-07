Flower Face live on tour

Mit ihrem Album DEAD TO RIGHTS ersteht die US-Legende Metal Church im runderneuerten Line-up von den Toten auf.
Das komplette Interview mit Metal Church findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Kurzzeit-Tote Wie eingangs bereits erwähnt, hat sich das Line-up im Vergleich zum letzten Album CONGREGATION OF ANNIHILATION (2023) deutlich verändert. Von der ehemaligen Besetzung sind nur noch Vanderhoof und der zweite Gitarrist Rick van Zandt übriggeblieben, der seit 2008 für Metal Church in die Saiten greift. Kurdt Vanderhoof seufzt auf. „Wir kamen Ende 2023 von einer Tournee aus Australien zurück, wo mir die übrigen Mitglieder Marc Lopes, Steve…
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