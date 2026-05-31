Don Broco live on tour

Metallica sind für das Spektakel rund um ihre Konzerte bekannt. In Frankfurt wird es ein Rahmenprogramm mit Kirk Hammett persönlich geben.
Metallica-Fans aufgepasst! Die Thrash-Legenden sind im Mai im Zuge ihrer "M72 World Tour" drei Mal in Deutschland zu sehen. Zweimal in Frankfurt und einmal in Berlin. Außerhalb der Konzerte sorgt die Band ebenfalls für reichlich Wirbel. In Frankfurt wurde nun im Rahmen des "Frankfurt Takeover" ein besonderes Event mit Kirk Hammett angekündigt. Live-Gespräch "A Conversation With Kirk Hammett" soll am 23. Mai im Zoom in Frankfurt stattfinden. Einlass ist ab 17 Uhr, und Beginn gegen 17:45 Uhr. In einer Live-Unterhaltung mit Hammett persönlich soll er Einblicke in seine Gitarrensammlung und Karriere geben. Eventim beschreibt die Veranstaltung als Art Live-Pendant zu…
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