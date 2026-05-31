Dying Wish live on tour

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Deep Purple kündigen neues Album an
Deep Purple
Im Sommer hauen Deep Purple tatsächlich wieder eine neue Platte raus — zur Feier geht es direkt auf ausgedehnte Tournee.
Hierbei dürften die Augen eines jeden Classic Rock-Fans aufleuchten: Deep Purple haben soeben einen neuen Longplayer angekündigt. So werden die Briten mit SPLAT! am 3. Juli ihr mittlerweile sage und schreibe 24. Studioalbum veröffentlichen — via earMUSIC. Für das frische Opus hat das Quintett wieder gemeinsame Sache mit dem renommierten Produzenten Bob Ezrin (Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper) gemacht. Das Ziel dabei war, zusammen ein Album zu schaffen, das genau jenen Sound und jene Haltung bündelt, die die Formation seit Jahrzehnten unverwechselbar machen. Der Geist der Siebziger "Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 haben Deep Purple mehr als…
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