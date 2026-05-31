Mimi Barks live on tour

Die NWOBHM-Legenden Iron Maiden können auf einen mehr als imposanten Pool an Song-Klassikern zurückgreifen. Wir haben die 66,6 besten für euch zusammengetragen.
Am 02.06.2026 spielen Iron Maiden in Hannover. Zur Feier dieses Anlasses haben wir euch die 66,6 besten Iron Maiden-Songs aller Zeiten in der Galerie zusammengestellt. Klickt euch oben durch die Bilder! Hier findet ihr eine Galerie mit (fast) allen Covern der Releases von 1980 bis heute! Wir wünschen fröhliches Bilder-Sichten! Übrigens: Sichert euch jetzt „The Rum Of The Ancient Mariner“ von Iron Maiden – den exklusiven Caribbean Dark Rum für Fans und Sammler. Unter allen Käuferinnen und Käufern verlost vinoSCOUT 2 Tickets für das Iron Maiden-Konzert 2026 in Hannover. Mit dem Promo-Code „HAMMER“ nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil – und jede zusätzliche Flasche…
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