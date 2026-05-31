Neckbreakker live on tour

Chris Holmes musste alle Auftritte der näheren Zukunft wegen Gesundheitsproblemen absagen. Es scheint jedoch nichts Ernstes zu sein.
Eigentlich wollte der ehemalige W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes im Mai auf Tournee durch Skandinavien und Großbritannien gehen. Daraus wird erst mal nichts. Der 67-Jährige hat aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die zwar nicht lebensgefährlich sind, aber dennoch seine Aufmerksamkeit erfordern. Cancelled! Bereits am 10. April veröffentlichte der schwedische Club The Abyss ein Statement, in dem eine Nachricht von Chris Holmes und dessen Ehefrau (und Managerin) Catherine zitiert werden. „Aufgrund gesundheitlicher Probleme, die sofortige Behandlung erfordern, müssen wir die Mai-Tournee leider absagen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir weitere Informationen haben. Wir danken euch allen für euer Verständnis und…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.