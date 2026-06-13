Eläkeläiset live on tour

Devin Townsend verausgabte sich mit THE MOTH voll und ganz. Im Interview erzählt er, wie es ihm nun nach dem Album geht.
Der kanadische Meistermusiker Devin Townsend ist dafür bekannt, sich seiner Musik gänzlich hinzugeben. So geschah es auch mit seinem aktuellen Werk THE MOTH, das als sein "Lebenswerk" bezeichnet wird. Wie Townsend damit umgeht, das Album fertiggestellt zu haben und warum er jetzt in einer Zwickmühle sitzt, erzählt er im Interview mit Loud & Clear With Belgian Jasper. Gnadenfrist Auf die Frage, was er als Nächstes vorhabe, erklärt er zunächst: "Es gibt eine Art Gnadenfrist, wenn man ein Album fertiggestellt hat. Wenn man so lange dem Adrenalin und Dopamin ausgesetzt ist, kommt man danach nicht einfach klar. Man stürzt ab. Nach…
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