Get The Shot live on tour

Mit der neuen Single kündigen Beartooth ihr sechstes Album an, das in Bälde erscheinen soll. Die bisherige Resonanz ist nicht nur positiv.

2023 veröffentlichten Beartooth ihr letztes Album THE SURFACE, das gemischte Resonanz hervorgerufen hat. Doch die Reaktionen auf ‘Free’, das Ende Februar dieses Jahres erschien, schossen mitunter den Vogel ab. Insbesondere Sänger Caleb Shomo hat dabei einiges abbekommen. Immerhin stand nicht nur der musikalische Wandel im Fokus. Im Video zur Single zeigt sich Shomo mit Make-up, lackierten Nägeln, viel Glitzer und bauchfreien Oberteilen. Daran scheinen auch im Jahr 2026 noch immer viele Menschen Anstoß zu nehmen. Entsprechend homophob fielen einige Kommentare in den Sozialen Netzwerken aus. Kurz darauf äußerte sich der Frontmann im Interview mit Full Metal Jackie: „Ich versuche, mich…