Haggefugg live on tour

Der Sänger, Gitarrist, Keyboarder, (Co-)Komponist von ‘Eye Of The Tiger’ und Songwriter Jim Peterik feierte jüngst seinen 75. Geburtstag.

METAL HAMMER: Was waren deine ersten musikalischen Erfolgserlebnisse? Jim Peterik: Die Anfänge von Ides Of March haben mich geprägt. Dass 'Vehicle' 1970 ein Nummer eins-Hit wurde, war ein großes Ding für mich und hat mir gezeigt, dass ich erfolgreiche Songs schreiben kann. Das Survivor-Debüt mit Kim Basinger auf dem Cover war ein gutes Album mit einigen Perlen drauf, aber noch kein…