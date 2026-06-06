Imminence live on tour

Kurz vor Release des neuen Albums veröffentlichen At The Gates noch eine Single und gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess der Platte.
Am 24. April erscheint das letzte Album von At The Gates, auf dem Tomas „Tompa“ Lindberg am Mikrofon zu hören ist. Tompa verstarb am 16. September 2025 im Alter von nur 52 Jahren. Nur einen Monat zuvor wurde bekannt, dass Lindberg bereits im Dezember 2023 die Diagnose adenoid-zystisches Karzinom erhielt. Infolgedessen musste ihm ein großer Teil des Gaumens entfernt werden. Das Vermächtnis Im Interview mit Chaoszine erklärte Bassist Jonas Björler früher dieses Jahr, dass Lindberg in den letzten Wochen vor seinem Tod nicht mehr richtig behandelt werden konnte, „weil er üble Infektionen und dergleichen hatte.“ Da dem Frontmann die Tragweite des…
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