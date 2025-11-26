Machine Head live on tour

Bei Slipknot zeichnet sich vorerst weiterhin kein weißer Rauch bezüglich neuer Musik ab. Laut Eloy Casagrande schreibt die Band weiter Songs.
Slipknot werkeln bekanntlich gerade an neuer Musik — in ihrem eigenen Tempo, versteht sich. Daher ist es mehr als verständlich, wenn sich die Fans mittlerweile wundern, wann es endlich so weit ist, dass Corey Taylor und Co. mit etwas Vorzeigbarem um die Ecke biegen. Hierzu hat nun der neue Schlagzeuger Eloy Casagrande (ehemals bei Sepultura) etwas beizutragen. Das ist jedoch nicht mehr als ein Vertrösten darauf, dass die Alternative-Metaller an Song-Ideen herumbasteln. Weiter am Machen Bei der Drummer's Review gab der Slipknot-Musiker zu Protokoll: "Was ich euch im Augenblick sagen kann, ist, dass wir am Kochen sind. Wir machen auf jeden…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.