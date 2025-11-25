Soilwork live on tour

Trotz der Slayer-Reunion arbeitet Kerry King fleißig als Solokünstler weiter. Das zweite Album — so sagt er — sei bereits in der Mache.

Nach dem Ende von Slayer gründete Gitarrist Kerry King seine eigene, nach ihm benannte Band. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er mit seinen Erstling FROM HELL I RISE (2024). Wie der Musiker nun verriet, ist bereits ein Nachfolgealbum in Arbeit — und das würde er am liebsten gerne noch im laufenden Jahr aufnehmen. Grober Fahrplan Wie King im Interview mit Reigning TV erklärte, arbeite er aktuell an seinem zweiten Soloalbum. „Es ist noch etwas vage, da die Planung läuft, und die Plattenfirma ihre Meinung dazu abgeben muss“, sagte er. „Ich habe gerade erst angefangen, Texte dafür zu schreiben. Ich habe sie…