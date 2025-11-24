ok.danke.tschüss live on tour

Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy spricht in einem Video für Promark-Drumsticks über seine Rückkehr zu den Progressive Metal-Giganten.
Schlagzeuger Mike Portnoy, der vor einiger Zeit nach 13 Jahren Abwesenheit zu Dream Theater zurückkehrte, erzählt in einem Video für Promark-Drumsticks, wie es ihm seither ergangen ist. Dabei macht er einen glücklichen Eindruck. Er erzählt: "Ich trat Dream Theater Ende 2023 wieder bei. Wir sind direkt ins Studio gegangen, um an einem neuen Album zu arbeiten. Wir verbrachten die meiste Zeit 2024 damit, PARASOMNIA im Studio zu erschaffen. Das Album ist mittlerweile draußen. Und im Oktober starteten wir unsere Welttournee zum 40. Jubiläum." Emotionale Rückkehr Für Portnoy war seine Rückkehr sehr gefühlsreich, wie er erzählt: "Wieder mit der Band vereint zu…
