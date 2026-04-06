Master Boot Record live on tour

Battle Beast-Bassist Eero Sipilä hat nicht mit dem Ausstieg von Frontfrau Noora Louhimo gerechnet. An ein Ende der Band dachte der Musiker trotzdem nicht.
Frontfrau Noora Louhimo stieg im Dezember 2025 bei Battle Beast aus. Auch Band-intern war man offenbar auf diesen Schritt nicht vorbereitet. Wie Bassist Eero Sipilä im Interview mit Metal Mal erklärte, sei er überrascht vom Ausstieg der Sängerin gewesen, die sich fortan auf ihre Solokarriere konzentrieren will. Doch er hat schnell neue Kraft gefunden, Battle Beast fortzuführen. Kein leichter Abschied „Ich erinnere mich nicht mehr genau an das exakte Datum, aber sie kündigte an, dass sie gehen will, und wir haben wirklich versucht, sie zu überreden, die bereits geplanten Konzerte (in Japan, Australien und China im März 2026 – Anm.d.A.)…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.