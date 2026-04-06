Mytallica live on tour

April 2026
- Do. 16.4.2026 Mytallica live in Braunschweig 🎫
- Fr. 24.4.2026 Mytallica live in Saarbrücken 🎫
- Sa. 25.4.2026 Mytallica live in Kempten 🎫
- Do. 30.4.2026 Mytallica live in Gelnhausen 🎫
Mai 2026
- Fr. 8.5.2026 Mytallica live in Rheine 🎫
- Fr. 8.5.2026 Mytallica live in Limbach 🎫
- Sa. 9.5.2026 Mytallica live in Zarpen 🎫
- Sa. 23.5.2026 Mytallica live in Frankfurt 🎫
- Fr. 29.5.2026 Mytallica live in Berlin 🎫
Juni 2026
- Do. 11.6.2026 Mytallica live in Hamburg 🎫
- Fr. 12.6.2026 Mytallica live in Hamburg 🎫
- Sa. 13.6.2026 Mytallica live in Hamm 🎫
Juli 2026
- Fr. 3.7.2026 Mytallica live in Trier 🎫
- Sa. 4.7.2026 Mytallica live in Nagold 🎫
- Fr. 17.7.2026 Mytallica live in Jüterbog 🎫
August 2026
- Fr. 28.8.2026 Mytallica live in Regen 🎫
September 2026
- Fr. 4.9.2026 Mytallica live in Leipzig 🎫
- Sa. 5.9.2026 Mytallica live in Kaiserslautern 🎫
- Mi. 16.9.2026 Mytallica live in Bochum 🎫
- Do. 17.9.2026 Mytallica live in Frankfurt 🎫
- Fr. 18.9.2026 Mytallica live in Mannheim 🎫
- Mi. 23.9.2026 Mytallica live in Bielefeld 🎫
- Fr. 25.9.2026 Mytallica live in Siegburg 🎫
- Fr. 25.9.2026 Mytallica live in Krefeld 🎫
- Sa. 26.9.2026 Mytallica live in Arnsberg 🎫
Oktober 2026
- Fr. 16.10.2026 Mytallica live in Wuppertal 🎫
- Fr. 23.10.2026 Mytallica live in Bonn 🎫
- Sa. 24.10.2026 Mytallica live in München 🎫
November 2026
- Do. 5.11.2026 Mytallica live in Leer 🎫
- Fr. 6.11.2026 Mytallica live in Rietberg 🎫
- Sa. 7.11.2026 Mytallica live in Rietberg 🎫
- Fr. 13.11.2026 Mytallica live in Markneukirchen 🎫
- Fr. 13.11.2026 Mytallica live in Hannover 🎫
Dezember 2026
- Fr. 4.12.2026 Mytallica live in Bremen 🎫
- Sa. 5.12.2026 Mytallica live in Coesfeld 🎫
Januar 2027
- Mi. 13.1.2027 Mytallica live in Göttingen 🎫
- Do. 14.1.2027 Mytallica live in Lübeck 🎫
- Fr. 15.1.2027 Mytallica live in Lübeck 🎫
- Fr. 29.1.2027 Mytallica live in Stuttgart 🎫
- Sa. 30.1.2027 Mytallica live in Karlsruhe 🎫
Februar 2027
- Do. 11.2.2027 Mytallica live in Nürnberg 🎫
- Fr. 12.2.2027 Mytallica live in Solingen 🎫
- Sa. 13.2.2027 Mytallica live in Dresden 🎫
- Fr. 26.2.2027 Mytallica live in Osnabrück 🎫
- Sa. 27.2.2027 Mytallica live in Soest 🎫
März 2027
- Sa. 13.3.2027 Mytallica live in Übach-Palenberg 🎫
- Fr. 19.3.2027 Mytallica live in Oberhausen 🎫
- Sa. 20.3.2027 Mytallica live in Jena 🎫
April 2027
- Do. 8.4.2027 Mytallica live in Koblenz 🎫
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