Mandowar live on tour

Rachel Bolan kündigt sein Solodebüt an. Die erste Single ist bereits erschienen – mit freundlicher Unterstützung von Danko Jones.
Während Skid Row noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Erik Grönwall am Mikrofon suchen, macht Bassist Rachel Bolan derweil sein eigenes Ding. Das Ergebnis ist ein Album mit dem Titel GARGOYLE OF THE GARDEN STATE. Das Licht der Welt erblicken soll das gute Stück am 12. Juni via earMUSIC. Ganz allein hat Bolan daran nicht gearbeitet. Seine Skid Row-Kollegen Dave „Snake“ Sabo, Scotti Hill und Rob Hammersmith haben Hilfestellung geleistet. Obendrein sind Gastbeiträge von Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour), Nuno Bettencourt (Extreme), Damon Johnson (Lynyrd Skynyrd, Black Star Riders), Steve Conte (New York Dolls) und Danko Jones vertreten.…
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