Radiohead live on tour

Mithilfe eines Kittie-Songs konnte eine New Yorkerin ihren Stalker in die Flucht schlagen. Nun äußert sich Kittie's Morgan Lander dazu.

Vor einigen Tagen ging ein Video der New Yorker Musikerin Brittany Anjou auf Tik Tok und Instagram viral. Darin erzählt sie, wie sie auf der Straße von einem Mann verfolgt wurde und diesen mithilfe eines Kittie-Songs vertreiben konnte: „Der Mann folgte mir bereits um drei Ecken. Er fuhr die ganze Zeit mit seinem Fahrrad um mich herum und fragte mich: ‚Warum willst du nicht mit mir reden? Warum redest du nicht mit mir’?“ "Metal rettet Leben!" Anjou versuchte zunächst, den unbekannten Mann zu ignorieren und noch einen Block weiterzulaufen, in der Hoffnung, der Fahrradfahrer würde sie dann in Ruhe lassen. Doch leider…