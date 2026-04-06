Solence live on tour

Jennifer Haben nutzte ihr Gesangstalent schon im zarten Alter von 13 Jahren, um auf dem Disney Channel für Miley Cyrus zu singen.
Obwohl Jennifer Haben nun schon seit geraumer Zeit die Stimme der Symphonic-Metaller Beyond The Black ist, liegen ihre Wurzeln in ganz anderen Gefilden. In einem Instagram-Post erinnert sich Haben an die Zeit, als sie einen Gesangswettbewerb von Super RTL und Disney Channel gewann. Daraufhin durfte sie vor Miley Cyrus persönlich singen. Erste Erfahrungen In ihrem Post teilt sie ein Foto des Auftritts und schreibt: "Das hier ist eine 13-jährige Jennifer, die Miley Cyrus mit einer deutschen Version ihres Titellieds (‘Das Beste für Dich’ – Anm.d.Red.) von Hannah Montana überraschte. Diese Show hat mir meine erste Erfahrung damit beschert, Musikvideos aufzunehmen,…
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