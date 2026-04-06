Sons of Odin live on tour

Traurige Nachrichten aus dem Lager der Post Hardcore-Formation Boysetsfire: Gründungsschlagzeuger Matt Krupanski ist gestorben.
Boysetsfire trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger Matt Krupanski, wie sie via Instagram bekanntgaben. Krupanski begleitete die Band seit ihrer Gründung 1994 bis zu ihrer vorläufigen Trennung 2007. 2010 formierte sich die Band neu und der Schlagzeuger war bis 2012 erneut von der Partie, bevor er endgültig die Band verließ. Erinnerungen Boysetsfire schreiben in ihrem Post: "Wir hassen es, dass wir das hier schreiben müssen. Heute hat die Boysetsfire-Familie eines ihrer Gründungsmitglieder verloren: Drummer Matt Krupanski. Uns fehlen die Worte. Momentaufnahmen und Erinnerungen schießen uns durch die Köpfe." Die Band teilt außerdem eine ganze Liste von Erinnerungen an wilde Zeiten mit dem…
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