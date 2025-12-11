Stick To Your Guns live on tour

Ozzy Osbourne hegte vor seinem Tod am 22. Juli 2025 laut Zakk Wylde tatsächlich noch Pläne für ein weiteres Studioalbum.
Ozzy Osbourne hat die Welt bekanntlich im Sommer verlassen. Doch wenn es nach dem "Prinzen der Dunkelheit" gegangen wäre, wäre er vor seinem Leben gerne noch einmal ausgiebig kreativ geworden. Dies berichtet sein langjähriger Gitarrist Zakk Wylde im Interview mit NJ.com. Laut dem Saitenhexer wollte die Black Sabbath-Legende noch ein Studioalbum aufnehmen. Klanglich hätte ein Werk aus den frühen Neunziger Jahren Pate stehen sollen. Nicht zu hart "Er schrieb mir: ‚Zakk, lass uns eine weitere Platte machen‘", plaudert Zakk Wylde aus dem Nähkästchen. "Denn ich habe es wirklich geliebt, als du durch deine Allman Brothers- und Lynyrd Skynyrd-Phase gegangen bist, als…
