The Rumours live on tour

Anlässlich des 45. Jubiläums des Tygers Of Pan Tang-Zweitwerks SPELLBOUND reisen wir zurück in die Vergangenheit des Albums.
Als SPELLBOUND 1981 erschien, befanden sich Tygers Of Pan Tang mitten im Aufwind der britischen Heavy Metal-Explosion. Die New Wave Of British Heavy Metal war in vollem Gange, und ihr Debüt WILDCAT hatte im Vorjahr im Vereinigten Königreich bereits Chart-Platz 18 erobert. Die Tygers standen nun vor einer entscheidenden Weichenstellung. SPELLBOUND, ihr zweites Album, markierte nicht nur einen stilistischen Feinschliff, sondern auch einen tiefen Einschnitt im Line-up. Anlässlich des heutigen 45. Geburtstag des Werks betrachten wir diesen genauer. Neues Blut, neuer Biss Mit SPELLBOUND präsentierte die Band erstmals Sänger Jon Deverill, der den ausgestiegenen Jess Cox ersetzte. Deverill, zuvor bei…
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