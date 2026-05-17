Primitive Ring live on tour

Glenn Hughes hat sich vorgenommen, es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen zu lassen. Aus einem kompletten Sabbatjahr wird wohl aber nichts.
Die Karriere von Glenn Hughes begann 1969 als Bassist und Sänger der Rock-Formation Trapeze. Seinen großen Durchbruch feierte der Brite jedoch mit Deep Purple, denen er von 1973 bis 1976 angehörte. Es folgten unter anderem Engagements bei Black Sabbath und The Dead Daisies. Darüber hinaus hat Hughes an zahlreichen anderen Projekten gearbeitet. Erst im September 2025 erschien mit CHOSEN sein 16. Soloalbum. Inzwischen zählt der Musiker 74 Lenze und findet, dass er sich eine Pause verdient hat. Im Interview mit Metal Kaoz erklärt er daher: „Ich bin seit 1992 quasi ununterbrochen auf Tour. Ich hatte schon lange keine wirklich ausgedehnte…
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