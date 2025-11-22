The Sheepdogs live on tour

Aus dem ursprünglich temporären Charity-Projekt Dirkschneider & The Old Gang ist eine richtige Band mit einem kompletten Album geworden.
Das komplette Interview mit Dirkschneider & The Old Gang findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Hand aufs Herz: War Dirkschneider & The Old Gang nicht insgeheim sowieso als vollwertige Band geplant? Udo Dirkschneider: Nein, überhaupt nicht. Dieser Wunsch wurde erst nach der Veröffentlichung der drei Charity-Songs von den Fans an uns herangetragen. Natürlich haben sofort einige Plattenfirmen angeklopft und gesagt: „Macht doch ein komplettes Album!“ Erst daraufhin haben wir uns mit diesem Gedanken beschäftigt. Stefan Kaufmann: Das alles bekam…
