The Twilight Sad live on tour

Ice Nine Kills-Frontmann Spencer Charnas hat nur lobende Worte für Metallica übrig, nachdem sie über einige Jahre gemeinsam auf Tour waren.

Ice Nine Kills waren 2023, 2024 und 2025 mit Metallica auf Tournee, und Sänger Spencer Charnas spricht in einer Folge des ‘The Mistress Carrie Podcasts’ über seine Erfahrungen. Auf die Frage, wie die Tour gewesen sei, kann der Frontmann nur Positives antworten. Charnas erzählt: "Es war unglaublich. Es ist sehr schwer, das in nur wenige Worte zu fassen, aber ich werde es versuchen. Metallica sind eine Band, die ich selbst als kleines Kind schon geliebt habe. Ich wollte herausfinden, wie man ‘Master Of Puppets’ auf der Gitarre spielt. Mein Vater nahm mich ungefähr 1996, 1997 mit auf ein Konzert, um sie…