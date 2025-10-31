The Twilight Sad live on tour

Ice Nine Kills-Frontmann Spencer Charnas hat nur lobende Worte für Metallica übrig, nachdem sie über einige Jahre gemeinsam auf Tour waren.
Ice Nine Kills waren 2023, 2024 und 2025 mit Metallica auf Tournee, und Sänger Spencer Charnas spricht in einer Folge des ‘The Mistress Carrie Podcasts’ über seine Erfahrungen. Auf die Frage, wie die Tour gewesen sei, kann der Frontmann nur Positives antworten. Charnas erzählt: "Es war unglaublich. Es ist sehr schwer, das in nur wenige Worte zu fassen, aber ich werde es versuchen. Metallica sind eine Band, die ich selbst als kleines Kind schon geliebt habe. Ich wollte herausfinden, wie man ‘Master Of Puppets’ auf der Gitarre spielt. Mein Vater nahm mich ungefähr 1996, 1997 mit auf ein Konzert, um sie…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.