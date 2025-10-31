Stygian Bough live on tour

Wir sprachen mit Ben Smallwood, dem Kurator des atemberaubenden Bildbands ‘Iron Maiden: Infinite Dreams – The Official Visual History’.
Das komplette Interview mit Ben Smallwood findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Auch wenn das Hauptaugenmerk auf dem visuellen Element lag – wie seid ihr die begleitende Erzählung der Band-Geschichte angegangen? Ben Smallwood: Wir haben neue Interviews mit allen Band-Mitgliedern sowie mit Rod geführt. Sie haben alle die für das Buch vorgesehenen Bilder angeschaut und somit einem direkten Wahrheits- und Fakten-Check unterzogen. Alles wurde kommentiert. Dazu gibt es ein brandneues Interview mit Derek Riggs, der über seine Artworks spricht,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.