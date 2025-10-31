Villagers of Ioannina City live on tour

NO PRAYER FOR THE DYING ist ein Iron Maiden-Album, das gerne vergessen wird. Heute blicken wir zurück, um das zu verändern.

Vor genau 35 Jahren veröffentlichten Iron Maiden ein Album, das bis heute polarisiert: NO PRAYER FOR THE DYING. Es war ein Wendepunkt - musikalisch, personell und atmosphärisch. Außerdem war es das erste Werk mit Gitarrist Janick Gers, der Adrian Smith ersetzte. Smith hatte sich verabschiedet, weil ihm die musikalische Richtung nicht zusagte. Ein mutiger Schritt, denn Gers war bis dahin vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Bruce Dickinson auf dessen Soloalbum TATTOOED MILLIONAIRE (1990) bekannt. Das Beste rausgeholt Trotz eher verhaltener Kritiken schaffte es das Album auf Platz zwei der britischen Charts. Mit ‘Bring Your Daughter... To The Slaughter’ gelang…