Nils Keppel live on tour

Saltatio Mortis im Jubiläums-Interview! Dirkschneider und Andrey Smirnoff trennen sich. Gedenken an Ace Frehley und Sam Rivers. Neue Alben von Creeper, Aephanemer u.a.
Back In Black – das Metal-Update Erneut müssen wir verstorbenen Rock- und Metal-Helden gedenken. Kiss-Mitbegründer Ace Frehley erlag einer Gehirnblutung, Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers verstarb mit nur 48 Jahren. Gitarrist Andrey Smirnoff packt seine Koffer und verlässt U.D.O. beziehungsweise Dirkschneider. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Mammoth THE END Soulfly CHAMA Aephanemer UTOPIE Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.