Mono Inc. live on tour

Juli 2026

Deep Purple veröffentlichen vielleicht noch ein Album
Deep Purple
Deep Purple befinden sich gerade in einer kleinen Live-Pause. Doch untätig sind die Herren deshalb längst nicht, wie Roger Glover verrät.
Fast sechs Dekaden Bandgeschichte, 23 veröffentlichte Studioalben und die Kreativität sprudelt offenbar immer noch. Deep Purple legen momentan eine Pause von ihrer „The Long Goodbye“-Tour ein, die im Mai 2017 startete. Einzig im November finden vereinzelte Auftritte statt. Im Hinblick auf das Durchschnittsalter der Band, das – abgesehen von Gitarrist Simon McBride (46 Jahre) – zwischen 77 und 80 Jahren liegt, klingt eine Auszeit nicht abwegig und nur vernünftig. Die Rocker sehen das anscheinend nicht ganz so eng. Immer weiter Erst im März dieses Jahres hat Keyboarder Don Airey beispielsweise ein neues Soloalbum veröffentlicht. Im Juli letzten Jahres erschien mit…
