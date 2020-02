Heute vor 50 Jahren: Das Black Sabbath-Debüt erscheint

Ozzy Osbournes hat sein neues Album ORDINARY MAN nun für den 21. Februar angekündigt.

Update 2: Dass Ozzy Osbourne Anfang dieses Jahres ein neues Album vom Stapel lassen wird, ist bekannt. Nun gibt es endlich auch ein Veröffentlichungsdatum des neusten Presswerks der Musiklegende. ORDINARY MAN wird demnach am 21. Februar erscheinen und kann ab sofort an dieser Stelle vorbestellt werden. Das neue Album enthält Gastbeiträge von Elton John, Post Malone, Slash und Tom Morello. "Es hat sehr viel Spaß gemacht, obwohl sich die Platte von meinen anderen Alben unterscheidet", sagt Ozzy über sein neustes Werk. „Wir haben es in kurzer Zeit aufgenommen, was ich seit dem ersten Album von Black Sabbath nicht mehr getan…