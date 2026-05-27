Aesthetic Perfection live on tour

Später als erwartet kündigen Motionless In White ihr neues Album an. Damit einher geht eine Single, bei der Corey Taylor mitwirkt.

Im August 2024 verkündete Motionless In White-Frontmann Chris „Motionless“ Cerulli bei Metalshop TV, dass 2025 der Nachfolger zu SCORING THE END OF THE WORLD (2022) erscheinen soll. Zwar relativierte er: „Es ist fertig, wenn es fertig ist. Ich kündige noch keinen Termin an“, das Jahr stünde jedoch fest. Offensichtlich war dem nicht so. Erst zu Beginn dieses Jahres meldeten sich Motionless In White mit neuer Musik. ‘Afraid Of The Dark’ sollte die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album sein. Dieses hat jetzt einen Namen und ein Veröffentlichungsdatum. DECADES soll am 17. Juli via Roadrunner Records erscheinen. Zeitgleich mit der Ankündigung…