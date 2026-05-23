Yaris live on tour

Spotify setzt weiter konsequent auf KI, kooperiert mit Universal und will Nutzer Cover und Remixe erstellen lassen.

Spotify, der Marktführer im Musik-Streaming, geht den nächsten strategischen (und moralisch fragwürdigen) Schritt: So hat die schwedische Firma offiziell ein Lizenzabkommen mit der Universal Music Group geschlossen. Dabei stellt die Plattenfirma Songs von teilnehmenden Künstlern und Bands zur Verfügung, mit denen "Superfans" mithilfe Künstlicher Intelligenz Cover und Remixe erzeugen können. Für die Fans Wie das Branchenmagazin Billboard weiter berichtet, steht noch kein Zeitplan dafür fest, wann dieses Feature ausgerollt werden soll. Allerdings kostet es extra — Premiumnutzer müssen dafür zusätzlich Geld auf den Tisch legen. Immerhin müssen sich nicht sämtliche bei Universal unter Vertrag stehenden Musiker dafür verpflichten: Die Bands…