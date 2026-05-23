Whitechapel live on tour

U.D.O. haben ihr neues Album im Kasten. Bis zur Veröffentlichung müssen sich Fans jedoch noch etwas gedulden, wie Udo Dirkschneider angibt.
Udo Dirkschneider und seine nach ihm benannte Formation U.D.O. hat die Arbeiten am zwanzigsten Studioalbum der Band-Laufbahn beendet. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Platte noch dieses Jahr erscheint. Diesen Zahn zieht die Metal-Ikone den erwartungsvollen Gemütern sogleich. Darauf angesprochen wurde Udo Dirkschneider von Brasiliens Headbangers News. Auf die Frage, wann mit der Veröffentlichung des Nachfolgers von TOUCHDOWN (2023) zu rechnen sei, antwortet der 73-Jährige (mit seinen METAL HAMMER AWARDS direkt im Rücken): „Wir haben das neue Album gerade fertiggestellt, das Anfang nächsten Jahres erscheint. Danach geht es wieder mit U.D.O. auf Tour.“ Froh über die Wiedervereinigung Dies betont…
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