Balu Brigada live on tour

Nachdem Power Trip bereits live mit ihrem neuen Sänger gut fahren, arbeitet er nun auch am neuen Material der Thrasher mit.
Nachdem unerwarteten Ableben von Frontmann Riley Gale 2020 war es eine Zeit lang still um Power Trip. Im Sommer 2024 hatten die Texas-Thrasher ihren ersten Auftritt ohne Gale. An seiner statt steht seitdem Seth Gilmore, ein langjähriger Freund der Band, am Mikrofon. In dieser Konstellation ging es zu Beginn dieses Jahres mit Pantera auf Tour durch Europa, gefolgt von einigen Festivals und Headlinershows. Bewährtes und Neues Im ausführlichen Interview mit Altars Of Metal spricht Gitarrist Blake Ibanez über die derzeitige Situation und Pläne der Band. „Man kann nie jemanden ersetzen, der so einzigartig war, ein Individuum, ein wirklich talentierter Mensch wie…
