Brainstorm live on tour

Hannes Braun im Dämmerland-Interview! Neue Alben von Omnium Gatherum, Rise Of The Northstar, 1914 und Dämmerland.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Omnium Gatherum MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY Avralize LIMINAL 1914 VIRIBUS UNITIS Rise Of The Northstar CHAPTER 4: RED FALCON SUPER BATTLE! NEO PARIS WAR!! Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Dämmerland stehen vor der Veröffentlichung ihres zweiten Releases DÄMMERLAND 2. METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann im Interview mit Hannes Braun (auch…