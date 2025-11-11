Otoboke Beaver live on tour

Powerwolf haben ein neues Brettspiel am Start, das eine berühmte Geschichte aus dem Rheinland und einen Song der Wölfe aufgreift.

Merchandise-Artikel werden kreativer. Wein, Kaffee, Parfüm, sogar Toilettenpapier – ein einfaches Bandshirt reicht heute nicht mehr. Im Fall von Powerwolf zieren Spiele das Shop-Repertoire. Bereits 2019 haben die Wölfe mit ‘Armata Strigoi’ ein Brettspiel auf den Markt gebracht. 2023 folgte das Kartenspiel ‘Alive Or Undead’ – ein Prequel zu ‘Armata Strigoi’. Hexenjagd und Werwölfe Auf der SPIEL in Essen fand die offizielle Vorstellung von ‘1589’ statt. Richtig, das Brettspiel trägt denselben Titel wie der Powerwolf-Song von WAKE UP THE WICKED (2024). Immerhin befasst sich die Geschichte des Spiels lose mit der des Liedes, die wiederum auf einer lokalen Legende beruht.…