Escape With Romeo live on tour

Battle Beast spielten ihr erstes Konzert in der neuen Besetzung. Videos vom Erstauftritt mit Marina La Torraca findet ihr hier.
Nach dem Ausscheiden von Noora Louhimo feierte die finnische Power Metal-Band Battle Beast ihre Rückkehr auf die Bühne: Das Live-Debüt zusammen mit der brasilianischen Sängerin Marina La Torraca fand am Anfang März im WWW X in Tokio, Shibuya statt. Fans filmten das Battle Beast-Konzert und stellten die Videos ins Internet. Die besten davon findet ihr weiter unten im Artikel. Marina La Torraca wurde im Dezember 2025 als neue Frontfrau vorgestellt, nachdem die langjährige Sängerin Noora Louhimo die Gruppe aus eigener Motivation nach 13 Jahren verlassen hatte: „Das Leben besteht aus verschiedenen Phasen, und nun ist es Zeit für eine neue.“…
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