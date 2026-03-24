Sigur Rós live on tour

Über die spannenden Anfangsjahre von Bon Jovi wird das große Filmstudio Universal Pictures ein Biopic produzieren.
Bon Jovi machten zuletzt mit der Doku-Serie ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ von sich reden. Nun hat das Septett ein weiteres Projekt in Arbeit: Laut einem Bericht von Deadline hat Universal Pictures den Zuschlag für einen biografischen Kinofilm bekommen, nachdem sich mehrere Filmstudios das Projekt unter den Nagel reißen wollten. Der Weg nach oben Des Weiteren steht mit Cody Brotter bereits der Drehbuchautor fest. Als Produzenten werden Kevin J. Walsh (‘The Instigators’, ‘Manchester By The Sea’) sowie Gotham Chopra, die mit ihrer Produktionsfirma Religion of Sports bereits ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ umgesetzt haben. Dabei führte Chopra…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.