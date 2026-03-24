Sigur Rós live on tour

Über die spannenden Anfangsjahre von Bon Jovi wird das große Filmstudio Universal Pictures ein Biopic produzieren.

Bon Jovi machten zuletzt mit der Doku-Serie ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ von sich reden. Nun hat das Septett ein weiteres Projekt in Arbeit: Laut einem Bericht von Deadline hat Universal Pictures den Zuschlag für einen biografischen Kinofilm bekommen, nachdem sich mehrere Filmstudios das Projekt unter den Nagel reißen wollten. Der Weg nach oben Des Weiteren steht mit Cody Brotter bereits der Drehbuchautor fest. Als Produzenten werden Kevin J. Walsh (‘The Instigators’, ‘Manchester By The Sea’) sowie Gotham Chopra, die mit ihrer Produktionsfirma Religion of Sports bereits ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ umgesetzt haben. Dabei führte Chopra…