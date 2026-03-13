Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Le Fly live on tour

teilen
mailen
teilen

Mai 2026

Juni 2026

Juli 2026

November 2026

Dezember 2026

Alles über LeFly

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Die 500 besten Metal-Alben (1): Metallica MASTER OF PUPPETS
Metallica-Master_Of_Puppets-Frontal.jpg
Komplexe Strukturen, musikalischer Tiefgang, dennoch gewaltige Mitsingquote und Gitarrensoli für die Ewigkeit machen Metallicas MASTER OF PUPPETS zum besten Metal-Album aller Zeiten.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 1: MASTER OF PUPPETS von Metallica (1986) Countdown, Trommelwirbel, Gänsepelle … Vorhang auf für das beste Album der Metal-Geschichte! Äh, Moment mal – ist MASTER OF PUPPETS überhaupt das beste Album der Metallica-Geschichte …? Darüber streiten sich spätestens seit 1988 und …AND JUSTICE FOR ALL die Rock-Gelehrten. Es gibt zudem zahlreiche Fans, die RIDE THE LIGHTNING (1984) aufgrund der noch juve­nileren Herangehensweise im direkten Vergleich höher bewerten.…
Weiterlesen
Zur Startseite