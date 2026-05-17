Maya Ongaku live on tour

Mit Verlosung! Interview zu Wackens „One World. One Stage.“-Event. Metal wird inklusiver. Mat Sinner kämpft sich wieder nach oben. Album der Woche von Victorius u.a.
Live To Win – die Verlosung Gewinnt mit etwas Glück eine super seltene Vinyltestpressung des neuen Albums REFLECTIONS von From Ashes To New! Back In Black – das Metal-Update Ungehindert dabei: Inklusion auf Metal-Festivals Mat Sinner pausiert verletzt bei Primal Fear Suffocation zoffen sich mit ihrem Ex-Schlagzeuger Rock & Roll Hall Of Fame mit Iron Maiden, aber ohne Iron Maiden Ein- und Ausstiege bei The Gems und Igorrr Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Kreator vs. Machine Head, Harakiri For The Sky, Disillusion vs. The Dunwich Orchestra (The Colour Out Of Space), Walpurgisnacht. Steel Meets Steel…
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