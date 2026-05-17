Muck & The Mires live on tour

Kiss haben inzwischen einen konkreten Zeitplan für ihre Avatar-Aufführung: In rund zwei Jahren soll es in Las Vegas so weit sein.
Kiss schrauben bekanntlich zusammen mit Pophouse Entertainment (dem Unternehmen von ABBA-Musiker Björn Ulvaeus) an einer Avatar-Show. dazu gibt es nun endlich ziemlich handfeste Neuigkeiten: Wie die Band-Anführer Gene Simmons und Paul Stanley in einem aktuellen Interview mit dem Branchenmagazin Pollstar verraten, wollen die Beteiligten das Event im Jahr 2028 auf eine Bühne in Las Vegas bringen — inklusive neuer Lieder. Bei dieser Gelegenheit fragt Redakteurin Katherine Turman auch, welche Kiss-Phasen in der Avatar-Aufführung zu sehen sein — sprich: Wird es das klassische Line-up oder die jüngste Besetzung sein? "Es werden die ikonischen Gesichtspersönlichkeiten sein — Demon, Starchild und so weiter",…
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