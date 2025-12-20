Stahlmann live on tour

Rückblick aufs METAL HAMMER PARADISE Festival 2025. Powerwolf-Verlosung! Lord Of The Lost im Interview. Auflösungserscheinungen aus Schweden. Neue Alben von Blood Red Throne, Health u.a.
Live To Win – die Verlosung Gewinnt das brandneue Powerwolf-Brettspiel ‘1589’! Back In Black – das Metal-Update Doppelte Auflösungserscheinungen in Schweden: Arch Enemy und Alissa White-Gluz gehen getrennte Wege. Wie es weitergehen könnte? Ein Ablaufdatum haben sich The Crown selbst verpasst: Die Death-Metaller kündigen ihr Ende an – aber nicht ohne Abschiedstournee. Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Das METAL HAMMER PARADISE 2025 ist Geschichte – und was für eine! Die Mannschaft blickt geschlossen zurück auf das Festival und erinnert an Bands, Fans und Sensationen – von Saxon und Kanonenfieber über Nestor und Benediction bis Alm-Thrash…
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.