Stahlmann live on tour

Rückblick aufs METAL HAMMER PARADISE Festival 2025. Powerwolf-Verlosung! Lord Of The Lost im Interview. Auflösungserscheinungen aus Schweden. Neue Alben von Blood Red Throne, Health u.a.

Live To Win – die Verlosung Gewinnt das brandneue Powerwolf-Brettspiel ‘1589’! Back In Black – das Metal-Update Doppelte Auflösungserscheinungen in Schweden: Arch Enemy und Alissa White-Gluz gehen getrennte Wege. Wie es weitergehen könnte? Ein Ablaufdatum haben sich The Crown selbst verpasst: Die Death-Metaller kündigen ihr Ende an – aber nicht ohne Abschiedstournee. Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Das METAL HAMMER PARADISE 2025 ist Geschichte – und was für eine! Die Mannschaft blickt geschlossen zurück auf das Festival und erinnert an Bands, Fans und Sensationen – von Saxon und Kanonenfieber über Nestor und Benediction bis Alm-Thrash…