Split Dogs live on tour

Mit ROCK ’N’ ROLL CHOSE ME steht der zweite Studioalbumalleingang von Keyboarder und Neunziger-Langzeit-Gunner Dizzy Reed an.
Das komplette Interview mit Dizzy Reed findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Dizzy Reed schwelgt bezüglich der Wacken Open Air-Erfahrung am trockensten Abend der norddeutschen Feldveranstaltung noch in den besten Erinnerungen. „Die Leute standen, so weit man blicken konnte, und es war wie immer ein tolles Fan-Publikum. Zudem war es die letzte Show einer sehr langen Tournee und damit eine tolle Art und Weise, diesen Teil zu Ende zu führen“, blickt ein mit Jägermeister-Shirt bekleideter Dizzy Reed während unseres Zoom-Gesprächs zurück…
