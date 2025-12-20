Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Split Dogs live on tour

teilen
mailen
teilen

Juli 2026

Alles über Split Dogs

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Dizzy Reed: Langsam rantasten
Dizzy-Reed-2025a
Mit ROCK ’N’ ROLL CHOSE ME steht der zweite Studioalbumalleingang von Keyboarder und Neunziger-Langzeit-Gunner Dizzy Reed an.
Das komplette Interview mit Dizzy Reed findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Dizzy Reed schwelgt bezüglich der Wacken Open Air-Erfahrung am trockensten Abend der norddeutschen Feldveranstaltung noch in den besten Erinnerungen. „Die Leute standen, so weit man blicken konnte, und es war wie immer ein tolles Fan-Publikum. Zudem war es die letzte Show einer sehr langen Tournee und damit eine tolle Art und Weise, diesen Teil zu Ende zu führen“, blickt ein mit Jägermeister-Shirt bekleideter Dizzy Reed während unseres Zoom-Gesprächs zurück…
Weiterlesen
Zur Startseite